Головное дело

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Футболисты подвержены высокому риску деменции

Профессиональные футболисты подвержены повышенному, сразу на 50%, риску заболевания деменцией. К такому выводу пришли специалисты шведского Каролинского института. Итоги их работы опубликованы в свежем номере журнала Lancet Public Health.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В пятницу в издании Lancet Public Health были опубликованы результаты исследования, проведенного специалистами Каролинского института (крупнейший шведский и один из крупнейших в Европе медицинских вузов). В его основу легло изучений историй болезни шести тысяч шведских футболистов за почти столетний период — с 1924 по 2019 годы. Эти данные сопоставили с историями болезни за тот же период 56 тысяч не футболистов. Выяснилось, что среди футболистов у 9% исследуемых были диагностирована деменция, включая болезнь Альцгеймера. В контрольных группах этот показатель не превышал 6%. То есть у лиц, профессионально занимающихся футболом, риск с возрастом столкнуться с нейродегенеративными заболеваниями (не всеми, например, бывших игроков с диагнозом болезнь Паркинсона оказалось даже чуть меньше, чем в контрольных группах) в полтора раза выше, чем в среднем по популяции. В исследовании отмечается, что полученные данные являются убедительным доказательством наличия прямой связи между тем, что футболисты часто бьют по мячу головой, и развитием у некоторых из них признаков слабоумия. Ключевым аргументом для такого вывода стали данные, касающиеся голкиперов. Головой они играют крайне редко, можно сказать, в исключительных случаях, и как следствие, статистика заболеваемости деменцией среди них ничем не отличается от таковой в контрольных группах. «Это дает веские основания предположить, что удары головой по мячу напрямую связаны с развитием деменции»,— заявил ведущий автор исследования Петер Уэда.

Это уже не первое исследование, проведенное с целью выявить связь между ударами головой по мячу и нейродегенеративными заболеваниями. В 2019 году похожую работу опубликовали специалисты Университета Глазго, в 2022-м — ученые Университета Восточной Англии. Но работа шведских специалистов является самой масштабной. Плюс ее публикация в Lancet Public Health придает ей дополнительный вес. Достаточный, чтобы дать основания бывшим игрокам, действительно столкнувшимся с нарушениями когнитивных способностей, требовать компенсации. Такие примеры есть. Например, в регби и американском футболе, где воздействие на головы игроков не ограничивается ударами по мячу. Там все гораздо жестче. Так вот, еще в 2016 году более 5 тыс. бывших игроков Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол) добились от NFL выплаты огромной компенсации за вред, причиненный здоровью. Соглашение сторон, достигнутое после того, как в суд был подан коллективный иск, предусматривает, что NFL выплатит экс-игрокам в общей сложности $1 млрд (средства были зарезервированы с таким расчетом, чтобы хватило примерно на 20 тыс. бывших игроков с учетом тех, кто еще только собирался судиться). В Великобритании сейчас рассматривается многомиллионный иск, поданный 185 бывшими игрокам сразу к нескольким руководящим структурам, включая Английский регбийный союз (RFU) и Международную федерацию регби (World Rugby).

Отметим, что действительно эффективный способ добиться того, чтобы головы футболистов не страдали, один — запретить игру головой. Но такой шаг слишком радикально повлиял бы на игру. Так что пока речь идет лишь о том, чтобы попытаться оградить от игры головой детей. На данный момент Ассоциация футбола Англии (FA) проводит соответствующий эксперимент (он ограничен некоторыми турнирами) среди игроков моложе 12 лет. Его результаты будут переданы в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), структуру, которая как раз и отвечает за регулирование правил футбола.

Александр Петров

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