Вучич: ордер МУС на арест Путина — бесконечная эскалация

Президент Сербии Александр Вучич считает, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина — это шаг к крупнейшему конфликту в истории человечества. По его словам, это «эскалация, которой нет конца».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Когда мне сказали, что МУС выдал ордер на арест Путина, я решил подумать, что сказать, а особенно, что нам делать. Единственное, что точно, что это эскалация, у которой нет конца. Боюсь, что мы, возможно, идем в направлении самого большого конфликта в истории мира»,— сказал господин Вучич на пресс-конференции в ходе поездки по Сербии (цитата по ТАСС).

Сегодня, 17 марта, МУС выдал ордера на арест уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и Владимира Путина. В качестве причины в пресс-релизе указывается, что они, «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации».

Россия не признает юрисдикцию МУС, поскольку не подчиняется Римскому статуту, на основе которого был учрежден этот суд. Мария Львова-Белова заявила, что ордер говорит о признании помощи России детям международным сообществом.

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