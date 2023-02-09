Японский сад в «парке Галицкого» откроют весной 2023 года

Японский сад будет открыт в парке «Краснодар» этой весной. Он станет крупнейшим за пределами Японии. На его входе уже установлен терминал. «Терминал нас знакомит с правилами посещения сада, картой сада и описанием объектов и локаций в нем. И говорит нам о том, что открыт он будет весной 2023 года»,— сообщается на страничке парка ВКонтакте.

Японский сад был заложен в 2021 году, его площадь — 7,5 га. Общая длина дорожек составит около 3,6 км. Они будут вымощены камнем, привезенным с Урала, из Карелии и Карачаево-Черкесии.

«Японский сад имеет глубокие философские корни. Формирование архитектуры и стиля охватывает временной этап длительностью около полутора тысяч лет. Пейзаж японского сада проникнут тайной и символикой в каждом его уголке. Эстетическая основа формируется камнями — древние японцы верили, что рядом с валунами обитают боги. Вода — второй важнейший компонент сада. Поэтому особое значение придается водоемам, их формам и направлению течения»,— эта информация размещена на экране терминала.

В прошлом году парк «Краснодар» стал самой популярной достопримечательностью Кубани по версии «Яндекс.Путешествий». Он занял 36-е место в общероссийском топе по числу поисковых запросов.

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Андрей Ульченко

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