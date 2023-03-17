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Коммерсантъ FM
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Фильмы Disney исчезнут из онлайн-кинотеатра Okko

Кинокартины The Walt Disney Company исчезнут из каталога онлайн-кинотеатра Okko 19 марта. Соответствующее предупреждение сервис опубликовал сегодня, 17 марта.

Среди прочего, с 19 марта недоступны для просмотра окажутся «Звездные войны», «Один дома», «Король лев», «Мулан», «Пираты Карибского моря», а также картины с участием персонажей комиксов Marvel.

Ленты исчезнут из доступа в связи с истечением сроков контрактов сервиса с Disney. Okko был последним российским сервисом, где картины студии были доступны официально. Решение о полном уходе с российского рынка компания приняла осенью 2022 года (показы своих фильмов в российских кинотеатрах компания запретила 1 марта).

Подробнее о том, как уход американской компании отразится на российской киноиндустрии,— в материале «Ъ» «Disney освобождает полки».

Григорий Лейба

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