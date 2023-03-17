Турецкие власти оценили общий ущерб от землетрясений почти в $104 млрд

Турецкие власти представили отчет, в котором оцениваются масштабы ущерба от землетрясений, произошедших в начале февраля. Согласно документу, в результате землетрясений погибло более 48 тыс. человек, экономике Турции нанесен ущерб в 2 трлн лир ($103,6 млрд).

Согласно отчету, повреждены более полумиллиона зданий, коммуникационная и энергетическая инфраструктура, приводит Anadolu выдержку из сообщения офиса президента. «С учетом потерь в страховом секторе, потерь доходов торговцев и макроэкономических последствий, общее бремя стихийного бедствия, вызванного землетрясением, на экономику Турции оценивается примерно в 2 трлн лир ($103,6 млрд)»,— говорится в отчете.

Прогнозируется, что размер ущерба составит примерно 9% национального дохода в 2023 году:

ущерб жилью составляет 1 трлн 73,9 млрд лир ($56,9 млрд);

ущерб общественной инфраструктуре и служебным зданиям — 242,5 млрд лир ($12,9 млрд);

ущерб частному сектору, за исключением жилья, — 222,4 млрд лир ($11,8 млрд).

Мария Федотова