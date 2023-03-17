EBITDA «Биннофарм Групп» увеличилась на 21% по итогам 2022 года

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» (далее – «Компания», входит в Группу АФК «Система») объявляет финансовые результаты по МСФО (IFRS) за полный год, завершившийся 31 декабря 2022 года.



Чистая выручка в 2022 году выросла на 12% год к году, преимущественно благодаря увеличению продаж в розничном сегменте РФ и в зарубежных странах.

Объем продаж в розничном сегменте увеличился на 34% год к году, что позволило нарастить долю рынка до 2,4% и войти в топ-10 крупнейших компаний в этом сегменте. При этом темп роста продаж втрое превысил темп роста рынка. Основными драйверами роста стали продажи препаратов Венарус®, Необутин®, Омепразол, Кагоцел®, Кипферон®.

Данные результаты достигнуты, прежде всего, благодаря фокусу на продвижении крупнейших брендов «Биннофарм Групп» – Ангиорус ®, Диклофенак-АКОС, Необутин®, обороты каждого из них достигли планки в 1,5 млрд рублей. «Биннофарм Групп» активно развивает собственные бренды посредством цифровых платформ, сотрудничества с аптечными сетями и телевизионной рекламы. По данным Mediascope, в марте 2022 года компания вошла в ТОР-15 рекламодателей на российском телевидении, заняв второе место среди фармацевтических компаний по итогам года.

Объем продаж продукции компании за рубежом вырос на 23%. Компания продвигает свою продукцию в странах присутствия, как с помощью команд медицинских представителей, так и посредством рекламных кампаний. По данным IQVIA, «Биннофарм Групп» является лидером среди российских компаний, поставляющих свою продукцию на экспорт в страны ближнего зарубежья.

В 2022 году EBITDA увеличилась на 21% год к году до 8,0 млрд рублей на фоне роста выручки. В результате оптимизации продуктового портфеля, контроля административных и коммерческих расходов рентабельность по EBITDA в 2022 году увеличилась на 2,3 п.п. год к году.

Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»: «Обеспечение населения стран присутствия качественными и доступными препаратами – основной принцип нашей работы. Мы растем быстрее рынка несколько лет подряд, и 2022 год не стал исключением. Успешная стратегия продвижения, модернизация производственных площадок, запуск новых продуктов, международная экспансия, научно-исследовательские разработки создали эффективную платформу, демонстрирующую устойчивые темпы роста и высокую рентабельность бизнеса».

Чистый долг на конец 2022 года вырос до 13,4 млрд рублей на фоне временного увеличения запасов сырья, вспомогательных и упаковочных материалов для обеспечения бесперебойного производственного процесса из-за изменения логистических цепочек в новых условиях, а также от эффекта от M&A сделки с Dr Reddy`s. Показатель чистый долг / EBITDA находится на целевом уровне 1,7x.

"Биннофарм Групп" - одна из ведущих фармацевтических компаний России, собравшая под единым управлением производственные площадки в различных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных и доступных препаратов. Компания производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (450+ регистрационных удостоверений препаратов, 200+ фармакологических групп, 300+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). «Биннофарм Групп» входит в топ-10 компаний на розничном фармацевтическом рынке России, занимая второе место среди отечественных производителей этого сегмента. (по данным AlphaRM). «Биннофарм групп» работает над созданием одного из самых современных R&D-центров в России, где будут размещены химические и биотехнологические лаборатории по разработке лекарственных препаратов. ЦНИР объединит компетенции научно-исследовательских лабораторий, которые размещены на производственных площадках компании. Основным акционером «Биннофарм Групп» является АФК «Система», публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в различных отраслях экономики. В 2021 и 2022 годах «Биннофарм Групп» осуществила два выпуска корпоративных облигаций, которым присвоен рейтинг ruA («Эксперт РА»). Ценные бумаги получили премию Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании», а также высокую оценку экспертов «РБК Инвестиции» и Открытие Research. Развитие человеческого капитала — основной принцип «Биннфарм Групп». Численность персонала компании составляет около 4 000 человек. В 2022 году «Биннофарм Групп» вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России», а также стала финалистом рейтинга работодателей HH.RU 2022.

ООО «Биннфарм Групп»