Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

EBITDA «Биннофарм Групп» увеличилась на 21% по итогам 2022 года

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» (далее – «Компания», входит в Группу АФК «Система») объявляет финансовые результаты по МСФО (IFRS) за полный год, завершившийся 31 декабря 2022 года.

Чистая выручка в 2022 году выросла на 12% год к году, преимущественно благодаря увеличению продаж в розничном сегменте РФ и в зарубежных странах.

Объем продаж в розничном сегменте увеличился на 34% год к году, что позволило нарастить долю рынка до 2,4% и войти в топ-10 крупнейших компаний в этом сегменте. При этом темп роста продаж втрое превысил темп роста рынка. Основными драйверами роста стали продажи препаратов Венарус®, Необутин®, Омепразол, Кагоцел®, Кипферон®.

Данные результаты достигнуты, прежде всего, благодаря фокусу на продвижении крупнейших брендов «Биннофарм Групп» – Ангиорус ®, Диклофенак-АКОС, Необутин®, обороты каждого из них достигли планки в 1,5 млрд рублей. «Биннофарм Групп» активно развивает собственные бренды посредством цифровых платформ, сотрудничества с аптечными сетями и телевизионной рекламы. По данным Mediascope, в марте 2022 года компания вошла в ТОР-15 рекламодателей на российском телевидении, заняв второе место среди фармацевтических компаний по итогам года.

Объем продаж продукции компании за рубежом вырос на 23%. Компания продвигает свою продукцию в странах присутствия, как с помощью команд медицинских представителей, так и посредством рекламных кампаний. По данным IQVIA, «Биннофарм Групп» является лидером среди российских компаний, поставляющих свою продукцию на экспорт в страны ближнего зарубежья.

В 2022 году EBITDA увеличилась на 21% год к году до 8,0 млрд рублей на фоне роста выручки. В результате оптимизации продуктового портфеля, контроля административных и коммерческих расходов рентабельность по EBITDA в 2022 году увеличилась на 2,3 п.п. год к году.

Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»: «Обеспечение населения стран присутствия качественными и доступными препаратами – основной принцип нашей работы. Мы растем быстрее рынка несколько лет подряд, и 2022 год не стал исключением. Успешная стратегия продвижения, модернизация производственных площадок, запуск новых продуктов, международная экспансия, научно-исследовательские разработки создали эффективную платформу, демонстрирующую устойчивые темпы роста и высокую рентабельность бизнеса».

Чистый долг на конец 2022 года вырос до 13,4 млрд рублей на фоне временного увеличения запасов сырья, вспомогательных и упаковочных материалов для обеспечения бесперебойного производственного процесса из-за изменения логистических цепочек в новых условиях, а также от эффекта от M&A сделки с Dr Reddy`s. Показатель чистый долг / EBITDA находится на целевом уровне 1,7x.

"Биннофарм Групп" - одна из ведущих фармацевтических компаний России, собравшая под единым управлением производственные площадки в различных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных и доступных препаратов.

Компания производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (450+ регистрационных удостоверений препаратов, 200+ фармакологических групп, 300+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). «Биннофарм Групп» входит в топ-10 компаний на розничном фармацевтическом рынке России, занимая второе место среди отечественных производителей этого сегмента. (по данным AlphaRM).

«Биннофарм групп» работает над созданием одного из самых современных R&D-центров в России, где будут размещены химические и биотехнологические лаборатории по разработке лекарственных препаратов. ЦНИР объединит компетенции научно-исследовательских лабораторий, которые размещены на производственных площадках компании.

Основным акционером «Биннофарм Групп» является АФК «Система», публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в различных отраслях экономики. В 2021 и 2022 годах «Биннофарм Групп» осуществила два выпуска корпоративных облигаций, которым присвоен рейтинг ruA («Эксперт РА»). Ценные бумаги получили премию Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании», а также высокую оценку экспертов «РБК Инвестиции» и Открытие Research.

Развитие человеческого капитала — основной принцип «Биннфарм Групп». Численность персонала компании составляет около 4 000 человек. В 2022 году «Биннофарм Групп» вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России», а также стала финалистом рейтинга работодателей HH.RU 2022.

ООО «Биннфарм Групп»

Реклама

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...