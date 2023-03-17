Власти Воронежа намерены заплатить 7,5 млн рублей за проект парка Патриотов и соседней набережной

Власти Воронеже начали поиск подрядчика на разработку проектной документации для благоустройства общественного пространства в Левобережном районе. Начальная цена закупки - 7,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: voronezh-city.ru Фото: voronezh-city.ru

Как пояснил в своем телеграм-канале мэр Вадим Кстенин, речь идет о проекте обновления парка Патриотов, который окружает Музей-диораму, и части набережной Авиастроителей напротив него. «Это комплексное решение, поскольку в областной адресной инвестиционной программе уже закреплены средства на ремонт самого учреждения. Сегодня объявили торги, чтобы найти подрядную организацию, которой предстоит разработать проектно-сметную документацию для комплексного благоустройства этих территорий»,– сообщил градоначальник.

Подача заявок на конкурс оканчивается 3 апреля, а на выполнение работ победителю будут даны 90 дней. Концепцию развития указанной территории губернатору Александру Гусеву в сентябре прошлого года представлял зампредседателя облправительства Константин Кузнецов. При проектировании подрядчик должен будет предусмотреть входную, выставочную, рекреационную, мемориальную зоны, площадки для массовых и военно-патриотических мероприятий, тихого и активного отдыха, системы инженерных коммуникаций – освещения, водоснабжения и водоотведения, а также видеонаблюдения.

«Особое внимание будем обращать на обновление существующей и создание дополнительной пешеходной инфраструктуры, создание удобств для отдыхающих, а также на дополнительное озеленение: при сохранении существующих деревьев нужно будет спланировать высадку дополнительных крупномерных саженцев, многолетних растений, создание цветников и газонов»,– рассказал господин Кстенин. Он также уточнил, что принято консолидированное решение отказаться от подземной пешеходной связи через Ленинский проспект, чтобы «не создавать столь масштабными работами под шестиполосной дорогой серьезных неудобств для тысяч воронежцев».

Владимир Зоркий