В ярославском депздраве опровергли дефицит тест-полосок у диабетиков

В департаменте здравоохранения Ярославской области опровергают дефицит тест-полосок у больных сахарным диабетом. Об этом на заседании комитета областной думы заявил глава департамента Сергей Луганский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тест-полоски для больных диабетом

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Тест-полоски для больных диабетом

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» проверку по факту дефицита начали в прокуратуре Ярославской области и региональном управлении Следственного комитета. В департаменте здравоохранения проблемы не видят.

«По тест-полоскам более 17 человек написали. Но ни один случай не подтвердился. В СМИ, в Интернете фамилии, обращения к нам пришли… Это вброс. И сегодня департамент два дня работает только на это, прокуратура этим занимается и Росздравнадзор. Это неправда!»— заявил директор департамента здравоохранения Ярославской области Сергей Луганский.

Глава депздрава сообщил, что все больные сахарным диабетом обеспечены тест-полосками до 5 апреля. Поэтому, в январе-феврале лечебные учреждения не проводили закупочных процедур по приобретению расходного материала, необходимого для измерения уровня сахара в крови.

Андрей Иванов