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Ярославский СК проверит информацию о несвоевременной выдаче медизделий детям с диабетом

Следственное управление СК РФ по Ярославской области организовало процессуальную проверку после появления в СМИ информации о том, что в Ярославле дети, страдающие сахарным диабетом, остались без жизненно необходимых медицинских изделий из-за проблем с поставками с января текущего года. Как пояснили в пресс-службе СК, такая ситуация не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Здание областного СК в Ярославле

Здание областного СК в Ярославле

Здание областного СК в Ярославле

«В настоящий момент проводятся необходимые проверочные мероприятия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили в СК. Проверку организовала и прокуратура Ярославской области. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Депутат Заволжского сельского поселения Татьяна Шамина рассказала «Ъ-Ярославль», что родители болеющих детей неоднократно к ней обращались в связи с тем, что пациентов с января 2023 года и по настоящий момент не обеспечивают тест-полосками на определение сахара в крови. По словам госпожи Шаминой, сейчас проходит разбирательство совместно с депздравом по каждому отдельному случаю.

Алла Чижова

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