В Воронежской области за год в новостройки инвестировано 35 млрд рублей

В 2022 году в Воронежской области дольщики купили 10,7 тыс. квартир на сумму 35 млрд руб. Такие данные приводит региональное отделение Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На конец 2022 года в регионе банки заключили с застройщиками 123 договора и открыли им кредитные лимиты почти на 67 млрд руб.

Финансирование долевого строительства через эскроу счета идет с июля 2019 года. За это время в Воронежской области сдали более 22 тыс. квартир в новостройках на общую сумму около 62 млрд руб.

Почему в Черноземье падали продажи квартир по ДДУ, в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий