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Курская государственная сельхозакадемия рассчитывает получить статус университета

Курская государственная сельскохозяйственная академия планирует в течение трех месяцев получить статус университета. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам проведения заседания Агросоюза Курской области.

В настоящее время академия осуществляет сбор необходимых документов для изменения статуса. Традиционно академия означает более узкое ориентированное образовательное учреждение высшего образования, чем университет. Ранее стало известно о назначении исполняющим обязанности ректором учреждения Александра Мусьяла.

Владимир Зоркий

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