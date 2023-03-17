У Молдавии развязался язык

Молдавский язык станет румынским. Такой закон во втором, окончательном чтении принял парламент Молдавии. Это значит, что словосочетание «молдавский язык» заменят на «румынский язык» в текстах всех законов страны. За принятие инициативы проголосовали депутаты президентской партии «Действие и солидарность», у которой большинство. Против выступала фракция коммунистов и социалистов. Оппозиционные депутаты на заседании вывесили несколько плакатов. На них были лозунги, в частности, «Народ суверенен» и «Молдова, молдаване, молдавский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Зачем понадобилось менять язык? И каковы шансы оппозиции оспорить решение? Возможности есть, но их немного, говорит журналист Дмитрий Калак: «Есть законы, в которых фигурирует формулировка "государственный язык", ее тоже заменят на "румынский язык". Оппозиционные партии сказали, что оспорят это решение парламента в Конституционном суде, поскольку, по мнению многих экспертов, было нарушено несколько положений из Конституции Молдавии. У нас сейчас действует чрезвычайное положение, во время которого такие вещи не принимаются.

В общем, есть много предпосылок для оспаривания, но каким будет вердикт суда, предсказать трудно. Большая прослойка населения считает, что вопрос о переименовании непринципиальный, надо концентрироваться не на этом, а на более значимых проблемах молдавского общества. Для интеграции в Европейский союз нужно не язык переименовывать, а проводить реальные реформы в стране, чтобы соответствовать его критериям. Ни одно государство не вступало в ЕС и не интегрировалось в Европу на основе языкового принципа».

Мнения в молдавском обществе на этот счет разделились, рассказывает политолог, доктор философских наук Борис Шаповалов. Но масштабных протестов ожидать не стоит, говорит он: «Есть самосознание народа, проживающего на территории, которую мы сегодня называем Молдавией. Люди полагали, что они говорят на молдавском языке, что они молдаване.

Но есть определенный процент населения, который считает, что они румыны, что они говорят на румынском языке — они видят свое будущее в Европейском союзе.

А присоединиться к нему легче всего, объединившись с Румынией. Таких процентов 25-30. Процесс румынизации длился все эти 30 с чем-то лет. Большинство членов правительства имеют двойное гражданство — молдавское и румынское. Президент — человек с двойным гражданством. Где-то за 150 лет в румынском появилось много слов из французского языка и некоторых европейских, то есть были заменены славянизмы.

В молдавском языке порядка 30% слов славянские, поэтому есть разница в произношении, диалекте и словарном запасе. А так мы говорим на одном языке. Это политический вопрос. Если молдаване в Молдавии говорят не на молдавском языке, а на румынском, мы размываем идентичность. Оппозиционные партии сделали заявление, провели митинг у Конституционного суда — на этом все закончится. В КС пять членов из шести — граждане Румынии, это высшая юрисдикция.

Это не вызывает масштабного протеста в обществе, поскольку, во-первых, эту идею в целом приняло большинство. Во-вторых, сегодня жители озабочены высокими ценами на газ, бензин, электроэнергию. Люди не могут оплачивать счета, миллион молдаван находятся за границей на заработках. Их беспокоит вот этот вопрос».

Президентская партия внесла этот законопроект в парламент в конце февраля. Он фактически приводит в силу решение Конституционного суда от 2013 года. Речь идет о том, что определение «молдавский язык» в Конституции необходимо заменить на «румынский». Решение имело обязательную силу, но до сих пор не было принято парламентом. В начале марта законопроект президентской партии также поддержала Академия наук Молдавии.

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Сабина Адлейба