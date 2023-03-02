В парламенте Молдавии произошли потасовки из-за переименования молдавского языка в румынский

В ходе обсуждения законопроекта о переименовании молдавского языка в румынский в парламенте Молдавии произошли потасовки. Депутаты от оппозиционного блока коммунистов и социалистов (БКС) выступили против инициативы.

Члены БКС, следует из видео, опубликованном Realitatea, вышли на трибуну с плакатами, на которых было написано: «Не издевайтесь над конституцией», «Молдова, молдоване, молдавский». Оппозиция также выкрикивала «Позор!». Правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) попыталась их остановить, после чего между депутатами произошла потасовка.

Чуть позже спикер парламента Игорь Гросу объявил, что законопроект одобрен в первом чтении. Его поддержали 56 депутатов из 101.

Согласно законопроекту, слова «молдавский язык» заменяются на «румынский язык». Если речь идет о Молдавии, слова «государственный язык», «официальный язык», «родной язык» заменяются на «румынский язык». Законопроект был предложен PAS, у которого 63 мандата в парламенте.

В 2013 году Конституционный суд принял решение о том, что румынский является государственным языком в стране. При этом, согласно Конституции Молдавии, государственным языком в стране считается молдавский на основе латиницы, такой его вариант аналогичен румынскому. В школах и университетах Молдавии преподается румынский язык, молдавский на основе кириллицы преподается только в непризнанном Приднестровье.

Лусине Баласян