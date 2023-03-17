Безбилетников в ярославском транспорте будут снимать на видео

На одежду контролеров, которые будут проверять билеты в ярославском транспорте, повесят видеорегистраторы. Закупку приборов проводит ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проверка билетов в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Проверка билетов в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Согласно проекту контракта, приобрети планируется 24 регистратора стоимостью 559 тыс. руб. Приборы нужны «для фиксации контрольных мероприятий». Регистратор должен обеспечить автономную аудио- и видеозапись в течение 13 часов, возможен также выбор режима фотосъемки. В комплект входит встроенная карта памяти и специальное устройство для крепления видеорегистратора на одежду.

Ношение видеорегистратора является обязательным для сотрудников ГИБДД и ДПС. Теперь и гражданские контролеры будут фиксировать на видео свою работу при проверке оплаты проезда в общественном транспорте. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», первые контрольные мероприятия в городе собираются провести с 1 июня.

Андрей Иванов