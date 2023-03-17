2022 год оказался для Bentley лучшим за всю историю компании

По итогам 2022 года операционная прибыль Bentley Motors достигла рекордных €708 млн, что на 82% лучше показателя 2021-го. А за последние пять лет объем прибыли вырос почти на €1 млрд, отмечается в пресс-релизе компании.

Кроме того, британский производитель люксовых автомобилей продал рекордное для себя количество машин — 15 174. Количество поставок клиентам выросло всего на 4% по сравнению с 2021 годом, однако рост инфляции в прошлом году, а соответственно и рост цен на автомобили привели к тому, что объем выручки от продаж вырос сразу на 19% в годовом эквиваленте, до €3,38 млрд.

Еще более впечатляющим выглядит рост рентабельности Bentley — c 13,7% до 20,9%. Столь высоким этот показатель не был ни разу за всю 104-летнюю историю компании.

«С начала 2018 года вся команда в Кру интенсивно работала над реструктуризацией бизнес-модели... Прошлый год стал важной вехой на этом пути,— приводятся в сообщении слова генерального директора Bentley Эдриана Холмарка.— С 2018 года был достигнут рост прибыли почти на €1 млрд, несмотря на беспрецедентный период сбоев и кризисов, включая "Брексит", пандемию COVID-19, поставки полупроводников, Украину и экономическую нестабильность в Великобритании».

Кирилл Сарханянц