Земляки на ножах

В Новосибирске вынесли приговор 31-летнему Чингису Даваалаю, мобилизованному из Тувы. Как указывается в деле, в октябре 2022 года на территории летнего лагеря «Гренада», где были расквартированы военнослужащие, ефрейтор во время пьяной ссоры зарезал земляка, с которым у него был конфликт. Обидчику, по версии СКР, он нанес четыре удара туристическим ножом, один из них оказался смертельным. Военному назначили семь лет заключения, обязав выплатить вдове и детям погибшего сослуживца 2 млн руб. компенсации морального вреда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Новосибирске завершился судебный процесс над ефрейтором Чингисом Даваалаем, сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Подробности уголовного дела «Ъ» рассказали источники, знакомые с ходом расследования. Описанные в нем события произошли 23–24 октября 2022 года на территории загородного детского летнего лагеря «Гренада», где военнослужащих разместили перед отправкой в зону специальной военной операции.

Согласно версии следствия, между Чингисом Даваалаем, который до мобилизации занимался скотоводством, и другим мобилизованным из Тувы произошел конфликт, возникший после распития спиртного.

Когда горячительные напитки закончилось, земляк попросил Чингиса Даваалая сходить с ним за водкой, которая была спрятана в лесу. Посчитав, что тот медленно обувается, собутыльник бросил в него тапками.

Даваалай кинул их в ответ и якобы показал непристойный жест.

Это вывело оппонента из себя, и он обрушил на Чингиса Даваалая град ударов, разбив лицо в кровь. Через некоторое время обидчик избил ефрейтора во второй раз. Солдатам стоило больших усилий вытолкать драчуна за дверь.

Глубокой ночью он вновь появился в спальном помещении и направился к кровати, где отдыхал ефрейтор. Посчитав, что обидчик полез за ножом, Чингис Даваалай, считает следствие, вытащил из-под матраса свой нож и несколько раз пырнул жертву.

Смертельным оказалось одно ранение из четырех.

Как рассказали источники «Ъ», после этого Чингис Даваалай пошел в штаб батальона. Он рассказал командиру о произошедшем и выдал нож. Ефрейтора задержали. военные следователи СКР предъявили мобилизованному обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ, наказание по ней — от 6 до 15 лет заключения) и направили в суд ходатайство о его заключении под стражу, которое было удовлетворено. На предварительном и судебном следствии ефрейтор признал вину.

В начале февраля 2023 года уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением поступило в военный суд. Весь процесс уложился в четыре заседания. Трибунал назначил Чингису Даваалаю семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По решению суда он выплатит близким погибшего мобилизованного 2 млн руб. компенсации морального вреда. Вдова военнослужащего просила взыскать с подсудимого в пять раз больше.

Альберт Константинов, Новосибирск