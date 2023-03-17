У тамбовского застройщика «Козерог» забирают участки для комплексного освоения

С конца февраля 2023 года Министерство имущественных и земельных отношений Тамбовской области подало к некогда крупнейшему региональному застройщику ООО «Специализированный застройщик “Компания Козерог”» 22 иска на общую сумму более 4,3 млрд руб.

Речь идет о задолженности (без учета пени) по арендной плате за участки для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Ведомство требует расторгнуть договоры аренды и возвратить эти участки. Все иски приняты к производству арбитражным судом Тамбовской области. Требования министерства относятся к периоду аренды с марта по декабрь 2022 года.

Компания с октября 2022 года находится под наблюдением по иску Сбербанка из-за 319 млн руб. долга. По итогам 2021 года «Козерог» занял четвертое место в Тамбовской области по объемам ввода жилья, следует из статистики Единого ресурса застройщиков. Показатель компании составил 14,2 тыс. кв. м. В 2020 году «Козерог» был лидером по вводу жилья с 21,9 тыс. кв. м.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» - «Охота на "Козерога"».

Владимир Зоркий