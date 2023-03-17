Госэкспертиза одобрила реконструкцию Западного обхода Краснодара

Управление Краснодарской краевой госэкспертизы проектов территориального планирования выдало положительное заключение на реконструкцию участка автодороги «Западный подъезд к г. Краснодар» (он же Западный обход). Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Западный подъезд входит в строящееся кольцо вокруг города. В начале 2023 года его, а также все надземные пешеходные переходы администрация Краснодарского края передала на безвозмездной основе в собственность мэрии Краснодара, чтобы упростить городу процесс проектирования и дальнейшие работы. Власти города планируют здесь расширить дорогу и построить трамвайную ветку.

Реконструкция пройдет на участке км 16+658 — км 17+218. Застройщиком является министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Проектная организация — ООО «ДорПроект».

Завершить строительные работы на Западном обходе планируют в 2023 году. Всего протяженность обхода составит 51 км. Он свяжет федеральную автодорогу М-4 «Дон» с трассой А-289 (Краснодар — Славянск-на-Кубани). В 2024 году завершат объединение Западного и Южного обхода.

Татьяна Ручкина

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