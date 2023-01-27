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Администрация Кубани бесплатно передала мэрии Краснодара автодорогу Западный подъезд

Глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому Краснодару на безвозмездной основе передается автодорога Западный подъезд. На публичной кадастровой карте он именуется также как Западный обход. Также в собственность муниципалитета передается надземный пешеходный переход на этой дороге. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации края.

Участок дороги имеет протяженность 24 км, его остаточная стоимость по данным на 1 декабря 2022 года составляет 2,5 млрд руб. Стоимость надземного перехода оценивается в 46 млн руб.

Андрей Ульченко

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