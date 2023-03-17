НПО «Искра» отдаст в залог по кредиту имущество на 285 млн рублей

ПАО «НПО “Искра”» в рамках открытой Сбербанком кредитной линии на сумму 13,3 млрд руб. в качестве залога передаст банку недвижимое имущество стоимостью 285,4 млн руб. Срок возврата кредита — 30 декабря 2026 года. Это следует из данных, опубликованных на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ПАО «НПО “Искра”» является преемником СКБ-172 (позднее — КБмаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. В разное время коллектив НПО принимал участие в разработке двигателей для ракеты РТ-2, ПКР «Гранит», второй и третьей ступеней ракеты Р-39 комплекса морского базирования «Тайфун», двигателей противокорабельных ракет Brahmos, «Оникс» и «Яхонт», изделий межконтинентальных баллистических ракет морского («Булава») и наземного («Тополь-М» и «Ярс») базирования. Предприятие выпускает также продукцию для топливно-энергетического комплекса.

Выручка ПАО в 2021 году составила 12,435 млрд руб., чистый убыток — 4,672 млрд руб.