Песков: в Кремле благодарны Эрдогану за миротворческую деятельность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле высоко оценивают миротворческие усилия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Так пресс-секретарь прокомментировал заявление экс-главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о том, что он поддерживает выдвижение господина Эрдогана на Нобелевскую премию мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы высоко ценим усилия господина Эрдогана, его миротворческую деятельность, его попытки оказать посреднические услуги, а также его отношение к развитию российско-турецких отношений»,— сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Реджепа Эрдогана выдвинули на Нобелевскую премию мира в декабре 2022 года. Это сделал председатель парламента Турции Мустафа Шентоп. По его мнению, господин Эрдоган заслуживает премии за усилия по урегулированию ситуации на Украине.

Президент Турции неоднократно предлагал организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Кроме того, он предоставлял площадку в Стамбуле для российско-украинских переговоров, а также был одним из инициаторов заключения зерновой сделки, предполагающей достижение договоренностей о вывозе зерна из портов Украины.

Александр Кислов