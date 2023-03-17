В Красноярске пройдут соревнования IV Зимней спартакиады молодежи России по сноуборду

В Красноярске с 18 по 22 марта пройдут соревнования IV всероссийской Зимней спартакиады молодежи по сноуборду. В соревнованиях будут участвовать спортсмены из более чем 25 регионов страны.

Спортивное мероприятие проведут на склонах кластера «Сопка». Во время соревнований разыграют медали в таких дисциплинах как: сноуборд-кросс, параллельный слалом-гигант, параллельный слалом, слоуп-стайл, биг-эйр. Красноярскую команду будут представлять 14 сноубордистов.

Зимнюю спартакиаду молодежи в 2023 году принимают восемь российских регионов. За ее время проведения спортсмены разыграют 224 комплекта наград в 15 дисциплинах. С февраля в Красноярском крае проходили соревнования по горным лыжам и фристайлу. Впереди – хоккей с мячом, фигурное катание и хоккей с шайбой. Сейчас регион входит в топ-5 сильнейших регионов в командном зачете спартакиады. Итоговые места в спартакиаде распределяются по завершению соревнований.

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Сергей Балин