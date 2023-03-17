В Переславле за две копейки поменяли ставропольского перевозчика на ярославского

Администрация Переславля-Залесского объявила о расторжении муниципального контракта с перевозчиком, обслуживающим городские автобусные маршруты. Об этом сказал и.о. главы Переславского городского округа Александр Тарасенков.

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Фото: администрация Переславля-Залесского Остановка в Переславле

Фото: администрация Переславля-Залесского

По словам господина Тарасенкова действующий перевозчик не соблюдал график выхода автобусов и расписание.

«Мы расторгли контракт с перевозчиком «Терек», потому что было много нареканий. И к самим автобусам, и к графику, который абсолютно не соблюдался. Долгое время мы копили претензионную базу, акты составляли и нашли перевозчика, который был готов зайти в город Переславль-Залесский»,— заявил Александр Тарасенков.

Согласно единой информационной системе «Закупки», ООО «Терек Лтд» заключило 4 муниципальных контракта на перевозки в Переславском городском округе. Заказчиком работ выступало МКУ «Многофункциональный центр развития Переславля Залесского». Два контракта на перевозки непосредственно в городе подписаны в ноябре 2019 года со сроком действия 5 лет. Цена каждого из указанных контрактов составила 1 коп.

Получается, что за 2 коп. перевозчик, который по данным ЕГРЮЛ зарегистрирован в Ставропольском крае, получал право собирать выручку на восьми маршрутах в Переславле-Залесском. Сведений о расторжении контрактов на портале госзакупок пока не размещалось. По словам и.о. главы Переславля в течение двух месяцев в городе будет переходный период, а потом с новым перевозчиком индивидуальным предпринимателем Евгением Олеховым из Ярославской области будет подписан долгосрочный контракт.

«Сейчас 12 автобусов работает на рейсах. Еще два обещают закупить. Замечу, что стоимость проезда 22 рубля —это самый низкий тариф во всей Ярославской области»,— пояснил Александр Тарасенков.

Андрей Иванов