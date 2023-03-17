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В рамках Платоновского фестиваля искусств в Воронеже могут выступить коллективы из 16 стран

XII международный Платоновский фестиваль искусств в Воронеже пройдет со 2 июня по 2 июля и со 2 сентября по 2 октября, сообщила пресс-служба дирекции фестиваля. География Платоновского в 2023 году будет включать артистов из 16 стран, в том числе Азербайджана, Аргентины, Армении, Беларуси, Вьетнама, Грузии, Израиля, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России, Сербии, Турции, Узбекистана и ЮАР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, запланировано проведение фестиваля уличных театров. Проект должен пройти 1-2 июля в парке «Алые паруса». Часть спектаклей программы фестиваля будет проходить в рамках сотрудничества с Международным театральным фестивалем имени Чехова. В театральной программе одним из главных событий летней программы назван спектакль «Материнское сердце», поставленный Андреем Могучим в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

Традиционная «Платоновская программа», посвященная творчеству писателя, будет представлена спектаклями Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке «Оружие сердец» по киносценарию «Семья Иванова», Серовского театра драмы имени Чехова «Джана», а также Тульского академического театра драмы имени Горького «Сокровенная любовь».

Крупным событием музыкальной программы должен стать концерт с участием всемирно известного израильского скрипача Шломо Минца. Концерт «Музыка мира в Белом колодце» намечен на 11 июня с участием групп The Soil из ЮАР, Light in Babylon из Турции. Впервые на фестивале может пройти трехдневный опен-эйр «На песке»: 23-25 июня на насыпи Петровской набережной выступят инди- и фолк-группы из разных регионов России.

Программы «Литература», «Выставки», «Театр-плюс» будут объявлены дополнительно. Билеты на спектакли и концерты июньской программы поступят в продажу 24 марта.

Владимир Зоркий, Александр Прытков

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