Специалисты химического цеха Нововоронежской АЭС организовали мастер-класс воронежским школьникам

Работники химического цеха Нововоронежской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом» – предприятие Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом») провели ликбез по химии ученикам Воронежского Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион-36» и мотивировали их на углубленное изучение предметов естественно-научного цикла.

Фото: Юрий Молоков, пресс-служба НВ АЭС

Мероприятие, приуроченное к международному Дню воды, проходило в рамках профориентационных встреч нововоронежских атомщиков со школьниками, изъявившими желание заниматься исследовательской деятельностью в области естественных наук, необходимых при поступлении в профильные вузы Росатома.

«Мы уверены, что такие мероприятия очень важны для ребят и их дальнейшего выбора профессионального пути. Они помогают установить диалог практиков с инициативными учащимися. Неслучайно мы ведем работу со школьниками, которые стремятся изучить законы физики и химии. Ведь именно такие дети свяжут свою жизнь с профессией инженера и смогут продолжить работу по надежной эксплуатации высокотехнологичных предприятий», – прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом Олег Уразов.

Работники Нововоронежской АЭС не только акцентировали внимание школьников на значимости приобретения теоретических знаний, но и рассказали о специфике работы химика на атомной станции, а также на практике продемонстрировали примеры химических анализов воды, ежедневно проводимых в лабораториях атомной станции.

Фото: Юрий Молоков, пресс-служба НВ АЭС

«Все процессы преобразований энергий на АЭС осуществляются с помощью воды или ее состояний. Василий Лебедев-Кумач в свое время написал песню «Водовоз», слова которой точно передают значимость этого ценного природного ресурса как для жизни человека, так и для работы атомной станции: «... без воды – мы ни туды и не сюды». Поэтому на АЭС бережно относятся к жизненно важному сырью и осуществляют постоянный контроль его химических параметров. Ведь от качества воды зависит безопасность и количество выработанной электроэнергии», – сказала лаборант химического цеха Нововоронежской АЭС Валерия Акст.

В ходе проведения необычного урока по химии атомщики организовали викторину, а ее победителя наградили особым призом от «учителя». По окончании мероприятия в лабораторию химии регионального центра «Орион-36» коллектив Нововоронежской АЭС передал «набор юных химиков», который поможет детям теорию совмещать с практикой.

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала школьников и студентов. Росатом и его предприятия участвуют в профориентационных мероприятиях, организованных учителями и преподавателями образовательных заведений России, создают базовые кафедры в российских вузах, реализуют стипендиальные программы поддержки крупных образовательных проектов, организуют практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством.