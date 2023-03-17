В Уфе проводят проверку по факту обрушения потолка в школе

Прокуратура Советского района Уфы организовала проверку по факту обрушения потолка в школе №100. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии, в посудомоечном цехе школьной столовой обсыпалась облицовка потолочного покрытия «Армстронг». Сотрудники пищеблока, ученики и учителя не пострадали. В школе организовано привозное питание.

Прокуратура оценит действия должностных лиц учреждения, органов исполнительной власти и контролирующих органов на предмет соблюдения прав детей на получение образования в безопасных для жизни и здоровья условиях, указано в сообщении.

Майя Иванова

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