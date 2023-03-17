Бондарчук рассказал о работе над фильмом об Игоре Талькове и сериале о строительстве башни «Федерация»

«НМГ студия» работает над сценариями фильма о советском рок-музыканте Игоре Талькове и сериала о строительстве небоскреба «Федерация» в комплексе «Москва-сити». Их автором станет соавтор сценария и шоураннер сериала «Фишер» Сергей Кальварский. Об этом сообщил генпродюсер студии Федор Бондарчук газете «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федор Бондарчук в 2021 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Федор Бондарчук в 2021 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как рассказал господин Бондарчук, рабочее название фильма про Игоря Талькова — «Тальков». Других подробностей он не привел.

Игорь Тальков — российский рок-музыкант, популярный в 1980-х годах. В его дискографии были хиты «Чистые пруды», «Я вернусь», «Господа демократы» и многие другие. Музыкант исполнял как лирические, так и антисоветские песни. В 1991 году его убили в гримерке перед началом концерта, который должен был вести Сергей Кальварский. Он же со сцены сообщил об убийстве музыканта. Убийство господина Талькова до сих пор не раскрыто.

Другой проект — сериал про башню «Федерация» с рабочим названием «Федерация»

посвящен создателям небоскреба. «О том периоде, когда построили Башню "Федерация", действительно одно из лучших зданий в Европе. Ураганный проект»,— сказал Федор Бондарчук. По его словам, Сергей Кальварский изначально пришел в «НМГ студию» с этим проектом и сериалом «Фишер».

Башня «Федерация» — один из небоскребов делового района «Москва-Сити». Его построили в 2007–2017 годах. Проект здания был разработан в 2001-м архитекторами Сергеем Чобаном и Петером Швегером.

Сериал «Фишер» посвящен поискам маньяка Сергея Головкина, который орудовал в 1980-х в Одинцовском районе Московской области. Премьера сериала состоялась в феврале этого года на сервисах more.tv и Wink.

О сериале — в публикации «Ъ» «Только радость позади».

Олеся Павленко