Производство беспилотников планируется создать в Кузбассе

Создание мощностей для авиастроения и производства беспилотников в Кемеровской области поручил проработать правительству губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Соответствующие линии могут быть организованы в рамках реализации инвестпроектов ООО «Геш Авиа» и ООО «Горный-ЦОТ» по развитию центра производства компонентов для беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы рассчитываем на новые идеи и готовы оказать содействие в реализации инвестиционных проектов. В Кузбассе уже есть Академия беспилотной авиации и робототехники и Центр подготовки инструкторов и операторов беспилотников. Сегодня необходимо разобраться, какие у нас есть инициативы и компетенции по разработке и производству комплектующих, что необходимо для локализации производства на территории Кузбасса», – заявил Сергей Цивилев.

По словам Сергея Цивилева, должны быть проработаны возможности создания не только беспилотных летательных аппаратов, но и вертолетов, а также развития малой авиации в части авиастроения.

Ранее глава региона сообщил, что в области создан Центр подготовки инструкторов и операторов беспилотных летательных аппаратов.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова