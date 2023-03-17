Подрядчик за собственный счет восстановит разрушенную брусчатку в «Сердце Можги»

Подрядчик за собственной счет исправит дефекты, образовавшиеся в «Сердце Можги», сообщил во «ВКонтакте» исполняющий обязанности главы города Эрик Уразов. В частности, после зимнего сезона оказалась нарушена кладка брусчатки по улице Можгинской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com, Эрик Уразов Фото: VK.com, Эрик Уразов

Проведением работ подрядчик займется после наступления благоприятных погодных условий.

Напомним, проект «Сердце Можги» реализован в рамках победы во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Здесь уложили 6,7 тыс. кв. м брусчатки, смонтировали чашу фонтана, установили 149 светильников и оборудовали детскую площадку. В этом году продолжится озеленение.