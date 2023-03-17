СКР проверяет информацию о поломке «Боинга» при приземлении в Новосибирске

Следственные органы начали проверку по сообщениям СМИ об авиаинциденте, произошедшем утром 17 марта с самолетом Boeing 737-800, который летел из Якутска в Новосибирск.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР при заходе на посадку в аэропорту Толмачево (Новосибирск) у самолета сработал датчик рассогласования закрылок. «Посадка осуществлена в штатном режиме. На борту самолета находились шесть членов экипажа, а также 145 пассажиров, из которых пять – несовершеннолетние. Пострадавших нет, судно повреждений не получило», – сообщает ведомство.

Доследственная проверка проводится по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Как сообщалось, накануне у приземлившегося в аэропорту Толмачево самолета Ту-204, летевшего из Норильска, задымилась стойка шасси, оказались разрушены два пневматика. Проводится доследственная проверка.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Дарья Решетникова