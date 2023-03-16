В аэропорту Толмачево во время посадки у лайнера Ту-204 задымилась стойка шасси

У самолета Ту-204, летевшего из Норильска в Новосибирск, после посадки и пробега по взлетно-посадочной полосе задымилась стойка шасси. Об авиаинциденте в аэропорту Толмачево сообщили в Восточном следственном управлении на транспорте СКР. По данным ведомства, никто не пострадал. У воздушного судна оказались разрушены два пневматика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Титиевский, Коммерсантъ Фото: Максим Титиевский, Коммерсантъ

Управление СКР проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По предварительным данным, самолет принадлежал компании «Авиастар».

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Илья Николаев