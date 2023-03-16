Глава Минпромторга сообщил о проработке передачи российских активов Toyota НАМИ

Вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров вновь объявил, что активы японского автопроизводителя Тoyota в России могут передать ФГУП «НАМИ». Речь в частности идет о заводе компании в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Заявление господина Мантурова прозвучало 16 марта в кулуарах съезда РСПП. С его слов, передача активов Toyota «рассматривается». Другие подробности не приводятся. В начале декабря в пресс-службе Минпромторга РФ заявили, что ФГУП НАМИ не рассматривает вариант приобретения завода Toyota.

Завод «Тойота Мотор» был запущен в 2007 году. На предприятии производили седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. О закрытии завода в Шушарах компания объявила 23 сентября в связи с перебоями поставок комплектующих.

В январе «Ъ-СПб» рассказывал, что Toyota завершила сокращение персонала своего петербургского завода.

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