Заместитель главы Зилаирского района скончался из-за схода снега с крыши своего дома

16 марта скончался 55-летний заместитель главы администрации Зилаирского района Александр Коротков, сообщил в соцсетях глава района Борис Мелкоедов. В администрации района сообщили, что на господина Короткова сошел снег во дворе собственного дома.

Похороны состоятся 18 марта в селе Зилаир.

Как сообщало агентство «Башинформ» со ссылкой на источник в администрации, Александр Коротков 16 марта находился в селе Матраево, где принимал участие в открытии Года педагога и наставника. Затем он вернулся в Зилаир, и во дворе дома его накрыло снежной массой.

Майя Иванова

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