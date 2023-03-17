Компания Audi показала особое исполнение RS e-tron GT — версию Project_513/2, стилизованную под предсерийный прототип.

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Электромобиль, модификация которого названа в честь внутризаводского кода прототипа новой модели, получил особую ливрею кузова, стилизованную под камуфляж ездового прототипа. Также новинка получила красный декор кузова стала первым Audi с красной фирменной эмблемой.

В салоне RS e-tron GT особенностью оформления стали красные акценты в отделке сидений, центральной консоли и передней панели, декоративные панели на которой украшены паттерном в стиле камуфляжа на кузове.

Технически Audi RS e-tron GT Project_513/2 повторяют базовые электромобили. Тираж спецверсии будет ограничен 75 экземплярами, которые доступны только на рынке США.

Максим Вершинин

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