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Суд не вернул Антону Евсееву действие разрешения на реставрацию Дома Вагнера в Воронеже

Девелоперу Антону Евсееву в трех судебных инстанциях не удалось оспорить отмену разрешения на реставрацию здания ХIХ века — дома агронома Вагнера на улице Никитинская, 45 в Воронеже, выданное в начале 2021 года. Кассация вновь отказала господину Евсееву в жалобе на управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области, отменившее разрешение из-за отсутствия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в сентябре 2021 года.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Разрешение на строительство (реставрацию и приспособление для современного использования) действовало бы до октября 2023 года. В своем решении суд сослался на нарушение девелопером порядка прохождения государственной экспертизы.

Антон Евсеев выкупил Дом Вагнера в 2018 году. Летом 2021-го второй этаж здания был демонтирован, а воронежская прокуратура заявила о признаках уголовного преступления при реконструкции. Ведомство выявило «ненадлежащее и несвоевременное» исполнение контрольно-надзорных функций в региональном управлении по охране культурного наследия. По данным прокуратуры, недостаточный контроль привел к «неправомерному сносу и утрате исторической ценности» Дома Вагнера.

Владимир Зоркий

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