Власти Пермского края отправятся с бизнес-миссией в Иран

Пермские власти организуют бизнес-миссию в Иран, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин. Такая договоренность была достигнута во время международной выставки Petroleum Istanbul в Турции, в которой принимает участие делегация Пермского края.

По сведениям пресс-службы регионального правительства, на форуме Дмитрий Махонин и члены краевого правительства провели серию переговоров с топ-менеджментом крупнейших компаний Турции нефтегазового и энергетического сектора. Кроме того, пермский губернатор встретился с заместителем министра нефти Ирана – управляющим директором Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади. Ему презентовали промышленный потенциал предприятий Прикамья, производимую продукцию для нефтегазовой сферы, а также ознакомили с уникальными технологиями пермских компаний. Стороны договорились организовать бизнес-миссию в Иран, так как иранская сторона выразила высокую заинтересованность в сотрудничестве с российскими предприятиями.

Напомним, недавно пермские власти во главе с главой региона Дмитрием Махониным побывали с бизнес-миссией в Индии. Во время визита губернатор обсудил налаживание внешнеэкономических связей Прикамья с этой страной. В частности было принято решение проработать вопрос о создании в Пермском крае совместного производства станков региональными и индийскими компаниями. Также Прикамье и Индийский технологический институт Бомбея планируют подписать соглашение о сотрудничестве.