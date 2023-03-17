Красноярские коммунисты вновь потребовали установить в городе бюст Сталина

Инициативная группа из числа общественников и представителей КПРФ в третий раз направила в адрес мэрии Красноярска и правительства региона запрос на размещение бюста Иосифа Сталина на публичной территории.

Как сообщил «Ъ-Сибирь» депутат горсовета Красноярска, глава фракции КПРФ Александр Амосов, властям переданы все необходимые документы. В качестве локации для установки бюста предложена площадь Победы на Дудинской, где располагается музей Мемориал Победы.

«Мы считаем, что именно здесь должен быть установлен памятник. Необходимо отдать дань истории, сегодня это как никогда актуально. Надеемся, что наша инициатива будет поддержана. Мы реалисты и понимаем, что могут отказать, но действовать не перестанем», - прокомментировал Александр Амосов.

В 2019 году по инициативе коммунистов бюст Иосифа Сталина был установлен возле здания новосибирского обкома КПРФ к Дню Победы. Инициативная группа несколько лет добивалась разрешения установить памятник на общественных площадках в Новосибирске, но получала отказ.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова