Саратовская область получит 1,5 млрд рублей на развитие территории бывшего аэропорта

Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила инфраструктурный кредит для Саратовской области. Об этом сообщили в своем Telegram-канале сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Регион получит 1,449 млрд руб. на строительство магистральных инженерных сетей на территории бывшего аэропорта «Центральный» в Саратове. Сейчас там начинается возведение нового микрорайона.

«Речь идет о магистральных сетях водоснабжения, водоотведения, подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, технологическом присоединении к электрическим сетям», — говорится в сообщении.

Дарья Васенина