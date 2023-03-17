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Саратовская область получит 1,5 млрд рублей на развитие территории бывшего аэропорта

Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила инфраструктурный кредит для Саратовской области. Об этом сообщили в своем Telegram-канале сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Регион получит 1,449 млрд руб. на строительство магистральных инженерных сетей на территории бывшего аэропорта «Центральный» в Саратове. Сейчас там начинается возведение нового микрорайона.

«Речь идет о магистральных сетях водоснабжения, водоотведения, подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, технологическом присоединении к электрическим сетям», — говорится в сообщении.

Дарья Васенина

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