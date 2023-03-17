Из свежей почты

Артем Степанян, 9 лет, детский церебральный паралич, спастический тетрапарез, требуется лечение. 140 295 руб.

Внимание! Цена лечения 241 295 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 80 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 21 тыс. руб.

Сын родился раньше срока, в очень тяжелом состоянии. В полгода ему диагностировали ДЦП. Артемка постоянно плакал и выгибался от боли, массаж и физиопроцедуры не помогали. С помощью Русфонда мы попали на лечение в московский Институт медтехнологий (ИМТ), Артем стал подвижнее, научился удерживать игрушки, произнес первые слова. Нас ждут в ИМТ на очередной курс лечения. Пожалуйста, помогите его оплатить. Мы живем в селе, муж работает на элеваторе, у нас трое детей. Екатерина Степанян, Ставропольский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Артем нуждается в госпитализации — необходимо нормализовать тонус мышц, увеличить объем движений, активизировать развитие мелкой моторики, координации и речи».

Глеб Чернышов, 9 лет, расщелина альвеолярного отростка, недоразвитие верхней челюсти, нарушен прикус, требуется ортодонтическое лечение. 159 880 руб.

Внимание! Цена лечения 407 880 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 80 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 18 тыс. руб.

У Глеба врожденная расщелина верхней губы и нёба. Он перенес уже три операции, расщелины закрывали, но швы расходились. Зубы росли скученно, прикус был нарушен. Необходимое ортодонтическое лечение нам помог оплатить Русфонд. Но до сих пор верхняя челюсть у сына сужена, а нижняя сильно выступает вперед. Московские хирурги готовы провести Глебу еще одну операцию, но перед ней нужен курс ортодонтического лечения. Оно очень дорогое, нам не по карману! Анастасия Макова, Ярославская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Мальчику требуется лечение с применением несъемных дуговых аппаратов на обе челюсти».

Антон Рэу, 6 лет, врожденная деформация обеих стоп, требуется хирургическое лечение. 189 560 руб.

Внимание! Цена лечения 362 560 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Поморье» соберут 23 тыс. руб.

Антон родился с подвернутыми стопами, и мы сразу начали его лечение. Ортопед загипсовал ножки, но они так опухли, что мы сняли гипс. Потом Антоша пять месяцев носил гипсовые лонгеты, но стопы так и не выпрямились. В семь месяцев мы отвезли сына в ярославскую клинику, где его лечили по методу Понсети. Оплатить лечение помог Русфонд. Стопы выправились, и до лета прошлого года все было хорошо. Но потом сыну стало больно ходить, оказалось, что случился рецидив. Нужна операция и повторное лечение. Но с оплатой мне не справиться. Ангелина Рэу, Архангельская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль): «Необходимы этапные гипсования и операция — перемещение передней большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость. Антон сможет нормально ходить».

Вика Толстухина, 10 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 151 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 107 049 руб. Участники программы «Миллион призов» собрали 122 951 руб. Телезрители ГТРК «Марий Эл» соберут 19 тыс. руб.

У дочки редкая форма несовершенного остеогенеза, помимо частых переломов у нее разрастаются костные мозоли. С помощью Русфонда Вика прошла 15 курсов лечения, в результате окрепла, стала уверенно и активно двигаться. Нагрузка возросла, и в январе 2018 года у дочки случился перелом бедра со смещением. Ей сделали операцию, укрепили кость раздвижным стержнем. Сейчас переломов нет. Но у Вики до сих пор плохо работают суставы. Лечение нужно продолжить, помогите нам! Алина Толстухина, Республика Марий Эл

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) Татьяна Хасянова (Москва): «Сейчас, в период активного роста, Вика нуждается в продолжении курсового лечения для укрепления костной ткани и реабилитационных занятиях по специальной программе».

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