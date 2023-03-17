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Коммерсантъ FM
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782 миллиарда рублей составили сборы Федеральной таможенной службы в федеральный бюджет в январе—феврале 2023 года. Годом ранее эта сумма была равна 1,28 трлн руб., таким образом снижение поступлений составило 39%. Из суммы сборов за два месяца следует, что в феврале 2023-го таможенные органы обеспечили поступление в бюджет 405 млрд руб., что на 45% меньше, чем было в феврале 2022 года (730 млрд руб.). Таким образом, темпы сокращения сборов нарастают — по итогам января снижение показателя «год к году» составляло 31%. Основные причины сокращения поступлений — снижение размера импорта, падение цен на нефть и сжатие объемов экспорта российского газа.

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