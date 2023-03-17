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Коммерсантъ FM
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В ООН расставили технологии по местам

Мониторинг рейтингов

Россия по итогам 2022 года заняла 31-е место (из 166) в рейтинге стран по уровню готовности к развитию зеленых передовых технологий, следует из доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Топ-5 рейтинга: США, Швеция, Сингапур, Швейцария и Нидерланды. Китай оказался в нем лишь на 35-й строчке — такой невысокий результат стал следствием различий в степени охвата его территории интернетом и разницы в скорости широкополосного доступа в городах и сельской местности.

Места в рейтинге определены исходя из сводного индекса, состоящего из пяти индикаторов: применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), навыки и знания, научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность (НИОКР), промышленный потенциал и возможности для финансирования. К числу передовых зеленых технологий эксперты отнесли, в частности, искусственный интеллект (ИИ), блокчейн, беспилотные летательные аппараты, генное редактирование, нанотехнологии, экологически чистый водород. Всего 17 технологий с размером рынка к 2030 году $9,5 трлн (против $1,5 трлн в 2020 году).

По итогам 2021 года РФ занимала 27-ю позицию (тогда в списке было 158 стран). Сейчас она расположилась между Чехией и Малайзией. Российское значение индекса готовности к развитию передовых технологий составило 0,76 балла, что выше среднемирового значения в 0,50 балла. По уровню развития НИОКР Россия заняла 13-е место (минус 2 позиции по сравнению с 2021 годом), по квалификации кадров — 32-е (минус 4 позиции), по применению ИКТ — 43-е место (также минус 4 позиции), по промышленному потенциалу — 54-е (плюс 12 позиций), по уровню финансирования — 69-е место (минус 24 позиции).

В целом результаты рейтинга показали, что очень немногие развивающиеся страны имеют возможности продвигать передовые зеленые технологии. Хотя в России развитие вошедших в рейтинг направлений активно декларируется и под это даже выделяется бюджетное финансирование (речь, например, об ИИ), санкции и нарастающая закрытость российской практической науки как минимум замедляют сроки начала их широкого применения. Тем более затруднительным выглядят потенциальный экспорт таких решений в развитые страны и их признание за рубежом.

Венера Петрова

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