Навсегда, но без тюрьмы

Окружной военный суд приговорил бывшего начальника отдела полиции по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева к пожизненному заключению за связь с боевиками и оказание им помощи в организации двух терактов в московском метро в 2010 году. Сам бывший полковник вину не признает и полагает, что его оговорили осужденные ранее бандиты, которых он сам же и привлек к ответственности во время службы. Защита обещает бороться за пересмотр решения в следующих судебных инстанциях.

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Гази Исаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Судья Константин Репета приговорил Гази Исаева к пожизненному заключению и лишил его специального звания полковника полиции. Таким образом, он практически в полном объеме удовлетворил ходатайство гособвинителя Романа Болдырева, исключив из приговора, пожалуй, только его просьбу отправить осужденного сначала в тюрьму на пять лет и только потом — в колонию особого режима. После вступления приговора в законную силу Гази Исаева этапируют сразу в колонию.

Потерпевшим по уголовному делу, заявившим к осужденному иски на несколько сотен миллионов рублей, военный суд отказал, порекомендовав истцам решать материальные вопросы в гражданских процессах. Исключение было сделано только для Московского метрополитена, которому два совершенных в марте 2010 года теракта нанесли ущерб в размере 17 млн руб. Согласно приговору, эту сумму пожизненно осужденному экс-полицейскому придется как-то выплачивать столичной подземке.

Сам Гази Исаев с вынесенным решением не согласился. По словам экс-полицейского, с боевиками он ни в какие отношения не вступал, а как раз, наоборот, планомерно зачищал от бандподполья вверенный ему по долгу службы Кизлярский район. Именно начальник районной милиции, а затем — полиции Исаев, по его версии, вычислил, поймал и «посадил» на пожизненные сроки тех дагестанских боевиков, которые позже стали свидетелями обвинения по его собственному уголовному делу. Экс-полковник убежден, что экстремисты «записали» его в число своих сообщников, чтобы поквитаться с опытным оперативником, а заодно и просто развеяться, съездив в Москву на следственные действия и суд.

Защитник осужденного Эльдар Хастинов не был доступен для комментариев, однако несколько дней назад он говорил “Ъ”, что он и его доверитель готовы к самому суровому решению окружного суда и продолжению борьбы во всех следующих судебных инстанциях.

Напомним, окружной военный суд фактически признал позицию гособвинения. Согласно ей, осужденный Исаев был членом запрещенного в России оргпреступного сообщества «Имарат Кавказ», созданного в 2007 году террористом Доку Умаровым для «совершения дестабилизирующих обстановку в стране преступлений и создания на территории России шариатского государства». Эта организация, по данным обвинения, отличалась сплоченностью, наличием жесткой иерархической структуры, единым руководством, дисциплиной и жестокостью, а ее идеологией было «извращенное трактование ислама». Полковник Исаев, по данным обвинения, систематически оказывал услуги главарю ОПС Магомадали Вагабову и лидеру входившей в «Имарат» кизлярской банды Ахмеду Рабаданову. Он заранее сообщал им о начале спецопераций и помогал перемещаться по Дагестану, избегая досмотров. В начале 2010 года подсудимый, по данным обвинения, лично перевез в своем автомобиле Вагабова для его участия в тайной сходке боевиков, посвященной подготовке терактов в московском метро. В марте того же года, как полагает Генпрокуратура, Гази Исаев опять же лично сопроводил шахидку-смертницу Марьям Шарипову до автостанции в Кизляре и посадил ее на рейсовый автобус до Москвы, хотя знал, что женщина прячет бомбу под одеждой. 29 марта 2010 года Шарипова и еще одна направленная боевиками смертница Джанет Абдурахманова взорвались на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» московского метро, убив при этом 41 человека и причинив ранения 160 пассажирам.

Участие полковника Исаева в деятельности запрещенного «Имарата Кавказ» ГСУ СКР квалифицировало по трем особо тяжким статьям УК РФ: теракт, членство в банде и оргпреступном сообществе (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 3 ст. 210 УК РФ).

Сергей Машкин