Дорогая моя лапша

Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин в четверг был оштрафован на 150 тыс. руб. за прослушивание послания президента Федеральному собранию с лапшой на ушах. В полиции посчитали, что он дискредитировал «исполнение государственными органами РФ своих полномочий за пределами РФ», причем сделал это как должностное лицо — в кабинете парламента. Коммунист настаивает, что никого не дискредитировал, а только выразил недовольство экономической ситуацией в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Абдалкин (на фото — в очках) навешал себе лапши на уши на 150 тыс. руб.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Михаил Абдалкин (на фото — в очках) навешал себе лапши на уши на 150 тыс. руб.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

16 марта городской суд Новокуйбышевска по итогам рассмотрения административного протокола о публичных действиях по дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст.20.3.3 КоАП) постановил оштрафовать Михаила Абдалкина на 150 тыс. руб. Как говорится в документах суда, с которыми ознакомился “Ъ”, депутата признали виновным в том, что он слушал послание президента с лапшой на ушах, кивал головой и «своими публичными действиями дискредитировал исполнение государственными органами РФ своих полномочий за пределами РФ в целях защиты интересов РФ и ее границ, поддержания международного мира и безопасности», а также в том, что позже он выложил видеозапись этого в интернет.

Напомним, с лапшой на ушах коммунист слушал фрагмент послания, во время которого Владимир Путин говорил о «долгих веках колониализма, диктата, гегемонии» США и НАТО, привыкших «плевать на весь мир», а также о «циничном обмане», связанном с «баснями о поиске мира, о приверженности резолюциям Совета Безопасности ООН по Донбассу». Ролик депутата во «ВКонтакте» сопровождался саркастическим комментарием: «Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен».

На заседании суда парламентарий пояснил, что преследовал своим поступком иную цель: «Я считаю, что Вооруженные силы я не оскорблял. Наоборот, мы помогаем призванным военнослужащим. Я выразил свое недовольство. Оно было связано с тем, что девятый год падают доходы и население нищает. Это и общее мнение тех людей, которые ко мне приходят, за меня голосовали и экономической ситуацией недовольны». Защита депутата обратила внимание на нарушения в протоколе и на отсутствие информации об административном расследовании.

«В протоколе ему не предъявлено обвинение в том, что он дискредитировал Вооруженные силы РФ. Его обвинили в том, что он дискредитировал исполнение государственными органами России своих полномочий за пределами РФ,— рассказал “Ъ” адвокат коммуниста Алексей Лапузин.— При этом из протокола вообще непонятно, какие государственные органы имеются в виду и где они исполняют свои полномочия. Если это господин Путин, президент РФ, то очевидно, что он во время оглашения своего послания находился в Москве. Но из протокола это неясно. Мы указывали суду на очевидную неконкретность документа».

Отметим, что Михаила Абдалкина оштрафовали как должностное лицо, поскольку ролик был записан в его рабочем кабинете в Самарской губернской думе. Сам он этого не оспаривал. Ст. 20.3.3 ч.1 КоАП предусматривает для физлиц штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

В самарском обкоме КПРФ прокомментировать наказание товарища Абдалкина по существу затруднились.

«Мы сначала дождемся решения суда, прочитаем, что там написано и почему пришли именно к этому выводу»,— заявил “Ъ” первый секретарь обкома, вице-спикер губернской думы Алексей Лескин.

Пресс-секретарь председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко не ответил на звонок “Ъ”.

Напомним, сразу после появления ролика Самарская губернская дума выразила Михаилу Абдалкину «публичное порицание» и рекомендовала КПРФ исключить его из партии. Он подвергся жесткой критике даже со стороны товарищей по обкому. В руководстве Компартии за депутата заступились, заявив, что самарские коммунисты сами решат, как его наказать, а если в обкоме не примут мер — ситуация будет рассмотрена на федеральном уровне. Как рассказал “Ъ” Алексей Лескин, дело депутата Абдалкина будет рассмотрено на плановом заседании бюро обкома, которое пройдет до конца марта. Предвосхищать возможные санкции в адрес товарища он не стал. «Заседание еще не состоялось. Тут самое главное — не торопиться. Надо уйти от эмоций в политике, вообще очень вредно проявлять эмоции»,— резюмировал господин Лескин.

Георгий Портнов, Самара; Андрей Прах