Борьба с пьянством подвела под статью

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила представления руководителя СКР Александра Бастрыкина, попросившего разрешения привлечь к уголовной ответственности бывших заместителя председателя Корсаковского горсуда Сахалинской области Елену Гречкину и ее коллегу из мирового судебного участка №5 Оксану Кошелеву. Поводом стало то обстоятельство, что госпожа Гречкина, желая отвадить от пьянства подчиненную, по данным СКР, попросила начальника местной полиции составить на нее фиктивный протокол о задержании в нетрезвом виде. Полицейскому уже инкриминировали превышение должностных полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рассмотрение представлений Александра Бастрыкина в ВККС прошло в режиме видеоконференции. При этом Елена Гречкина, которую заподозрили в подстрекательстве к превышению должностных полномочий, и Оксана Кошелева, которой инкриминируют вынесение заведомо неправосудного решения, выступали из зала Сахалинского облсуда. Госпожа Гречкина ходатайствовала о рассмотрении ее дела в закрытом режиме, однако ей в этом было отказано.

Из заслушанных в ВККС материалов следовало, что судьи попытались отвадить от злоупотребления алкоголем судебного специалиста горсуда. Та выпивала в рабочее время, что стало причиной ее конфликта с Еленой Гречкиной.

В итоге судья, по материалам ВККС, связалась с начальником местной полиции и попросила его составить на подчиненную протокол об административном задержании, чтобы направить его в мировой суд. Полицейский дал соответствующее указание. На сотрудницу суда оформили фиктивный протокол о задержании в нетрезвом виде в публичном месте. Бумага была передана на рассмотрение мировой судье Кошелевой для вынесения административного решения. Последняя же, «заведомо зная», что полицейский протокол был составлен по просьбе госпожи Гречкиной, наказала любительницу выпить трехдневным административным арестом.

Однако судьи не знали, что в тот момент телефоны некоторых руководителей местного полицейского управления прослушивались чекистами, которые проводили некие оперативные мероприятия.

В результате оперативники, установив факты подстрекательства заместителем Корсаковского горсуда полицейского начальника к нарушению должностных полномочий последнего, а также вынесения заведомо неправосудного решения госпожой Кошелевой, сообщили об этом в СКР. Глава Следственного комитета решил добиваться привлечения судей к уголовной ответственности.

В ВККС в ходе бесед с Еленой Гречкиной и Оксаной Кошелевой также выяснилось, что неарестованная сотрудница суда не обращалась с заявлениями в прокуратуру или СКР на ее помещение под административный арест, видимо, посчитав наказание заслуженным.

Кроме того, на заседании стало известно, что начальник полиции и его подчиненные, составлявшие протокол, уже находятся под судом по делу о превышении должностных полномочий.

Решение же о трехдневном аресте было отменено тем же Корсаковским городским судом по представлению местной прокуратуры.

Судьи в ВККС вины своей не признали. Так, госпожа Гречкина заявила, что не заставляла начальника полиции нарушать закон при составлении протокола об административном задержании своей подчиненной, кроме того, в ВККС не было представлено убедительных доказательств того, что полицейский протокол был фиктивным. А Оксана Кошелева утверждала, что выносила решение об административном аресте на основе имевшегося у нее документа, не сомневаясь в подлинности полицейского протокола.

Обе судьи отметили, что не исключают того, что представление на них, поданное в ВККС, может являться определенной формой давления, хотя и не смогли сказать, с какой целью. Впрочем, их коллеги из ВККС не согласились с этими соображениями, посчитав их заранее избранной формой защиты.

В результате Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила обращение Александра Бастрыкина, дав разрешение привлечь Елену Гречкину к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 33 и ч. 3 п. «в» ст. 286 УК РФ (подстрекательство к превышению должностных полномочий), а госпожу Кошелеву — по ч. 2 ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного решения). Кстати, эти статьи предусматривают от трех до десяти лет лишения свободы с дальнейшим лишением права «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» на срок до трех лет.

Алексей Соковнин