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Выезд запрещен

Прокуратура Самары нашла нарушения технического состояния трамваев и автобусов

Прокуратура Самары выявила нарушения в работе городского общественного транспорта, проверив более 230 автобусов, троллейбусов и трамваев МП «ТТУ» и ООО «Самара Авто Газ». Так, специалисты нашли нарушения технического состояния трамваев и автобусов, при которых их выпуск на линию запрещен. Также прокуратура выявила случаи отсутствия сведений о подключении транспорта «Самара Авто Газа» к ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Некоторые автобусы перевозили пассажиров без карт маршрутов, а также без полисов ОСАГО.Руководителям организаций-перевозчиков внесены представления, а также возбуждены административные производства.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Прокуратура Самары выявила нарушения в работе городского общественного транспорта организаций-перевозчиков — МП «Трамвайно-троллейбусное управление» и ООО «Самара Авто Газ». Об этом сообщается на сайте регионального надзорного органа.

Прокуратура проверила более 230 автобусов, троллейбусов и трамваев. Специалисты нашли нарушения технического состояния наземного электрического и автотранспорта, при которых их выпуск на линию запрещен. Также прокуратура выявила случаи отсутствия сведений о подключении транспорта ООО «Самара Авто Газ» к ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», некоторые автобусы перевозили пассажиров по маршрутам регулярных перевозок без карт маршрутов, а также без полисов страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Надзорный орган установил, что в троллейбусах по нескольким маршрутам также перевозят пассажиров без действующих карт маршрута. Кроме того, выявлены нарушения при обеспечении транспортной доступности маломобильным группам населения. Руководителям организаций-перевозчиков внесены представления, а также возбуждены административные производства. В ООО «Самара Авто Газ» обещали прокомментировать ситуацию.

Прокуратура начала комплексную проверку муниципальных транспортных перевозчиков после жалоб жителей города на работу общественного транспорта в начале февраля. В частности, они проверяли техническое состояние транспортных средств, в том числе на предмет отопления. Кроме того, правоохранители выясняли, соблюдают ли перевозчики расписание движения маршрутных транспортных средств и соответствует ли число единиц подвижного состава условиям муниципальных контрактов.

Ранее в Самарской области участились жалобы на работу общественного транспорта. По данным министерства транспорта и автодорог Самарской области, в основном жители жалуются на нарушение графика движения, холод и переполненность в салонах трамваев и автобусов. В частности, в начале недели возникли большие проблемы как с автобусами, так и с трамваями. Транспорт приезжал уже заполненный, а некоторые маршруты трамваев вовсе отсутствовали в течение более чем часа. В попытке влезть в транспорт людям приходилось маневрировать между автобусной и трамвайной остановками.

В начале января ситуация с общественным транспортом обострилась на фоне морозов. Так, 10 января в Самаре загорелся автобус № 50 (ООО «Самара Авто Газ») прямо во время движения по маршруту. Происшествие случилось в районе Загородного парка. Из автобуса было эвакуировано 20 человек. В январе в городе произошел пожар во втором вагоне трамвая № 19. По предварительным данным, пожар могло вызвать короткое замыкание в предохранительной коробке пустой водительской кабины второго вагона состава. Речь идет о вагоне старого образца Tatra Т3. Он выгорел ­полностью.

Глава Самары Елена Лапушкина на рабочей встрече с губернатором Дмитрием Азаровым 15 марта отметила, что на сегодня улучшение качества работы городского общественного транспорта — одна из основных задач мэрии. В Самаре ежедневно на линию выходит свыше 1000 единиц подвижного состава, а ежегодный пассажиропоток составляет более 160 млн пассажиров, сообщила мэр.

Ранее госпожа Лапушкина отмечала, что одна из основных проблем отрасли транспорта в городе связана с износом подвижного состава и инфраструктуры. В связи с этим постепенно обновляется подвижной состав — дополнительно закуплены 12 трамвайных вагонов, которые прибудут в Самару до 1 июля и будут работать на самых напряженных маршрутах. В первом полугодии мэрия также планирует закупить не менее 50 новых автобусов в лизинг. Кроме того, будут обновлены имеющиеся трамвайные вагоны. Елена Лапушкина объяснила это тем, что стоимость модернизации в 2,5 раза ниже, чем закупка нового вагона: «В результате модернизации вагон получит новый корпус и будет соответствовать всем современным требованиям комфорта и безопасности». В Самаре также реализуют программу обновления и ремонта трамвайных путей.

По словам Елены Лапушкиной, ситуацию с нехваткой кадров в сфере общественных перевозок удалось улучшить благодаря дополнительному финансированию отрасли и вводу новых мер поддержки работников: «Приняты меры по увеличению зарплаты водителей и кондукторов в транспортных предприятиях. Это позволило остановить отток кадров».

Ани Айвазян

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