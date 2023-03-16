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Крутить педали пока не дали

Проект по организации велопроката в Перми отложен на неопределенный срок

Как стало известно «Ъ-Прикамье», власти Перми отказались от идеи организации муниципального велопроката к 300-летию краевой столицы. В городском департаменте транспорта заявили, что на данный момент «формат и сроки реализации проекта не определены», однако окончательно отказываться от проекта в мэрии не собираются. Источники, знакомые с ситуацией, отмечают, что инициатива по созданию велопроката была «поставлена на паузу» из-за изменения экономической ситуации. Депутаты гордумы же предлагают городским властям сосредоточиться на создании инфраструктуры для велосипедистов, а организацию проката оставить бизнесу.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Департамент транспорта администрации Перми не планирует организовывать муниципальный велопрокат в этом году. «На сегодняшний день формат и сроки реализации проекта не определены»,— сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе департамента.

Вместе с тем, городские власти не отказываются от идеи проекта. «Рассматриваются различные возможности организации городского велопроката. В целом, департамент транспорта поддерживает развитие велодвижения как одного из полноценных видов передвижения по городу»,— отмечают в департаменте.

Ранее городские власти планировали организовать и запустить муниципальный прокат на 100 велосипедов к 300-летию Перми. Обслуживание проката предлагалось поручить частному оператору, который будет получать доход от эксплуатации велосипедов. В качестве партнеров проекта рассматривались пермский производитель велосипедов Forward и дочерняя компания группы ВТБ — «СитиБайк», развивающая велопрокат в Москве. Ежегодные инвестиции в проект со стороны муниципального бюджета оценивались в 13 млн руб.

В прошлом году реализация проекта усложнилась, так как «СитиБайк» использует для проката французские велосипеды. А приобрести их сейчас невозможно из-за санкций в отношении группы ВТБ. Кроме того, к проекту возникли вопросы у городской прокуратуры. Надзорное ведомство посчитало, что велосипед не является видом транспорта, а прокат не относится к транспорт­ным услугам. Таким образом, он не может финансироваться из городского бюджета.

Источник, знакомый с работой над проектом, подтвердил, что инициатива отложена на неопределенный срок. «Прокуратура указала, что заказ услуг велопроката через ФЗ №44 не относится к полномочиям муниципалитета. Прорабатывался альтернативный вариант финансирования в форме субсидирования, но на фоне изменившейся экономической ситуации компании, которые рассматривались в качестве партнеров, взяли паузу»,— поясняет собеседник.

Депутат Пермской думы, заместитель руководителя комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Алексей Овчинников считает обоснованным решение о переносе сроков организации муниципального проката. «Минтранс РФ направил в регионы письмо о необходимости создания парковок и другой инфраструктуры для использования электросамокатов, велосипедов, моноколес и прочих средств индивидуальной мобильности. Их нужно интегрировать в местные транспортные системы. Полагаю, что городские власти могут сосредоточиться на этих направлениях, они более приоритетны, чем организация собственного велопроката. Велошерингом мог бы успешно заняться бизнес, по аналогии с популярными сервисами электросамокатов»,— отмечает депутат.

Константин Кадочников

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