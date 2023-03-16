Ставка с выходом на эндшпиль

Европейский центральный банк был вынужден превентивно поднять на своем заседании основные процентные ставки на 50 базисных пунктов — ключевая ставка в зоне евро теперь составляет 3,5% годовых. Решение явно связано с рисками дестабилизации финрынка ЕС из-за проблем группы Credit Suisse, и дальнейшие перспективы европейской денежной политики неочевидны — прогнозы ЕЦБ, опубликованные в четверг, уже не имеют отношения к реальности, поскольку сделаны в начале марта и посвящены рискам еврозоны при слишком быстром восстановлении экономики КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЕЦБ Кристин Лагард предпочла встретить уже не такое светлое будущее превентивным увеличением ставок

Фото: REUTERS/Heiko Becker, Heiko Becker / Reuters Глава ЕЦБ Кристин Лагард предпочла встретить уже не такое светлое будущее превентивным увеличением ставок

Фото: REUTERS/Heiko Becker, Heiko Becker / Reuters

По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, управляющий совет европейского регулятора не рассматривал иных вариантов, кроме повышения трех ставок ЕЦБ на 0,5 п.п.: базовая ставка по кредитам увеличена до 3,5%, депозитная — до 3%, маржинальная — до 3,75%. Одновременно ЕЦБ опубликовал пересмотренный макропрогноз по зоне евро (в котором, в частности, снижены ожидания аналитиков банка по инфляции в 2023 году до 5,3% годовых, а отдельная сессия посвящена рискам еврозоны в случае слишком быстрого восстановления экономики Китая, что может негативно влиять на инвестиции и платежный баланс отдельных стран еврозоны) — прогноз этот регулятору уже в заявлении по итогам заседания управляющего совета пришлось де-факто дезавуировать, так как он рассчитывался по данным на начало марта.

С этого момента произошло ровно одно изменение, прямо не упомянутое в заявлении Кристин Лагард и пресс-релизе ЕЦБ, но кратко описанное уже в его втором абзаце: «Управляющий совет осуществляет постоянный мониторинг текущих рыночных осложнений и остается готов ответить в случае необходимости действиями, направленными на сохранение ценовой и финансовой стабильности в зоне евро. Банковский сектор в зоне евро устойчив, с сильными позициями по капиталу и ликвидности. В любом случае инструментарий ЕЦБ полностью готов к поддержке ликвидности в финансовой системе зоны евро при необходимости и к сохранению эффективной трансмиссии денежно-кредитной политики».

Фигура умолчания здесь — падение котировок акций структур швейцарской группы Credit Suisse (CS): группа, с 2022 года планировавшая реструктуризацию бизнеса после потерь на ряде азиатских рынков (крупнейший акционер группы — суверенные фонды Саудовской Аравии), стала возможной мишенью для распространения банковской нестабильности, начавшейся после банкротства в США банков Silvergate и SVB.

Уже утром 16 марта CS получил заявление о возможной поддержке ликвидностью более $50 млрд от властей Швейцарии, и падавшие котировки группы перешли к росту. Тем не менее, в отличие от отраслевого SVB, CS — одна из крупнейших многопрофильных фингрупп ЕС, и решение ЕЦБ поднять ставки на немалый для еврозоны уровень в 3,5% годовых (при «таргете» ЕЦБ в 2%), выглядит призванным поднять доходности на рынках ЕС и тем самым резко снизить стимулы для банковской паники и выхода из европейских активов.

Дальнейшие действия ЕЦБ пока неочевидны: в заявлениях банка сигналов о них нет, госпожа Лагард же прокомментировала их плохо поддающимся трактовке сообщением о том, что у банка «нет стратегического выбора» между ценовой и финансовой стабильностью. Отметим, что возможное распространение финкризиса на ЕС не связано напрямую с инфляцией (снижение спроса и деловой активности в зоне евро будет скорее антиинфляционным фактором), а гипотетический кризис (если он случится) затронет не более пораженную сейчас инфляционными процессами периферию зоны евро, а скорее ее «старую» часть. Экономическую судьбу «периферии» Европы, в том числе стран ЕС вне зоны евро и его торговых партнеров (в том числе РФ, продолжающей ограниченную торговлю с ЕС), в этом случае прогнозировать сложно, и траектории для каждой страны будут еще более индивидуальными, чем в кризисе 2008–2009 годов.

Дмитрий Бутрин