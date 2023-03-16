Ставка с выходом на эндшпиль

Европейский центральный банк был вынужден превентивно поднять на своем заседании основные процентные ставки на 50 базисных пунктов — ключевая ставка в зоне евро теперь составляет 3,5% годовых. Решение явно связано с рисками дестабилизации финрынка ЕС из-за проблем группы Credit Suisse, и дальнейшие перспективы европейской денежной политики неочевидны — прогнозы ЕЦБ, опубликованные в четверг, уже не имеют отношения к реальности, поскольку сделаны в начале марта и посвящены рискам еврозоны при слишком быстром восстановлении экономики КНР.
Глава ЕЦБ Кристин Лагард предпочла встретить уже не такое светлое будущее превентивным увеличением ставок
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По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, управляющий совет европейского регулятора не рассматривал иных вариантов, кроме повышения трех ставок ЕЦБ на 0,5 п.п.: базовая ставка по кредитам увеличена до 3,5%, депозитная — до 3%, маржинальная — до 3,75%. Одновременно ЕЦБ опубликовал пересмотренный макропрогноз по зоне евро (в котором, в частности, снижены ожидания аналитиков банка по инфляции в 2023 году до 5,3% годовых, а отдельная сессия посвящена рискам еврозоны в случае слишком быстрого восстановления экономики Китая, что может негативно влиять на инвестиции и платежный баланс отдельных стран еврозоны) — прогноз этот регулятору уже в заявлении по итогам заседания управляющего совета пришлось де-факто дезавуировать, так как он рассчитывался по данным на начало марта.
С этого момента произошло ровно одно изменение, прямо не упомянутое в заявлении Кристин Лагард и пресс-релизе ЕЦБ, но кратко описанное уже в его втором абзаце: «Управляющий совет осуществляет постоянный мониторинг текущих рыночных осложнений и остается готов ответить в случае необходимости действиями, направленными на сохранение ценовой и финансовой стабильности в зоне евро. Банковский сектор в зоне евро устойчив, с сильными позициями по капиталу и ликвидности. В любом случае инструментарий ЕЦБ полностью готов к поддержке ликвидности в финансовой системе зоны евро при необходимости и к сохранению эффективной трансмиссии денежно-кредитной политики».
Фигура умолчания здесь — падение котировок акций структур швейцарской группы Credit Suisse (CS): группа, с 2022 года планировавшая реструктуризацию бизнеса после потерь на ряде азиатских рынков (крупнейший акционер группы — суверенные фонды Саудовской Аравии), стала возможной мишенью для распространения банковской нестабильности, начавшейся после банкротства в США банков Silvergate и SVB.
Уже утром 16 марта CS получил заявление о возможной поддержке ликвидностью более $50 млрд от властей Швейцарии, и падавшие котировки группы перешли к росту. Тем не менее, в отличие от отраслевого SVB, CS — одна из крупнейших многопрофильных фингрупп ЕС, и решение ЕЦБ поднять ставки на немалый для еврозоны уровень в 3,5% годовых (при «таргете» ЕЦБ в 2%), выглядит призванным поднять доходности на рынках ЕС и тем самым резко снизить стимулы для банковской паники и выхода из европейских активов.
Дальнейшие действия ЕЦБ пока неочевидны: в заявлениях банка сигналов о них нет, госпожа Лагард же прокомментировала их плохо поддающимся трактовке сообщением о том, что у банка «нет стратегического выбора» между ценовой и финансовой стабильностью. Отметим, что возможное распространение финкризиса на ЕС не связано напрямую с инфляцией (снижение спроса и деловой активности в зоне евро будет скорее антиинфляционным фактором), а гипотетический кризис (если он случится) затронет не более пораженную сейчас инфляционными процессами периферию зоны евро, а скорее ее «старую» часть. Экономическую судьбу «периферии» Европы, в том числе стран ЕС вне зоны евро и его торговых партнеров (в том числе РФ, продолжающей ограниченную торговлю с ЕС), в этом случае прогнозировать сложно, и траектории для каждой страны будут еще более индивидуальными, чем в кризисе 2008–2009 годов.