А теперь не смотри

В Перми на фоне кризиса в киноотрасли может закрыться очередной мультиплекс в ТЦ. Сеть «Киномакс», после неудачной попытки продать пермский кинотеатр, может закрыть его предстоящим летом. Сейчас компания, управляющая торговым центром, прорабатывает концепции последующего использования помещений «Киномакса». Холдинг «Панорама», имеющий успешный опыт адаптации кинотеатра «Триумф», полагает, что залы пермского «Киномакса» можно трансформировать в иные развлекательные форматы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным управляющей компании пермского ТРК «Столица», в организацию обратился собственник помещения «Киномакса» с просьбой проработать новую концепцию использования площадей киносети и подыскать для них арендаторов. «Киномакс» в «Столице» планируется закрыть, но точные сроки пока не разглашаются. Ориентировочно, кинотеатр может прекратить деятельность летом, предполагает директор УК «Столица» Константин Копытов. На рынке наблюдается общий тренд на закрытие кинотеатров, обратил он внимание. «Адаптировать помещение кинотеатра 2004 года постройки к новым реалиям сложно»,— отмечает господин Копытов.

Сейчас компания, управляющая торговым центром, прорабатывает концепции использования помещений «Киномакса». В конце 2022 года на месте кинотеатра в «Столице» обсуждалось открытие фитнес-клуба федеральной сети DDX fitness. Однако сейчас стало известно, что DDX fitness отказалась арендовать площади «Киномакса» — перепрофилировать кинотеатр в спортклуб с технической точки зрения оказалось очень сложно.

После ухода из РФ крупных голливудских студий в российских кинотеатрах значительно упали сборы. В 2022 году из-за падения трафика сеть «Киномакс» вынужденно закрыла в регионах 30 своих кинозалов и два кинотеатра. Летом некоторые пермские кинотеатры стали показывать голливудские новинки в рамках аренды зала или бесплатного предсеансового обслуживания. В феврале «Синема Парк» закрыл в Перми два кинотеатра в «Кристалле» и «Колизее Синема», потому что не смог договориться об условиях аренды помещений.

В марте 2022 года помещение «Киномакса» в ТРК «Столица» выставляли на продажу за 150 млн руб., но в июле объект с продажи сняли. В октябре стало известно, что на месте кинотеатра может открыться сеть фитнеса DDX fitness, управляющая клубами в Москве, Московской области, Ростове и Казани. В ноябре «Киномакс» направил руководству ТЦ письмо о том, что ведет переговоры с сетью фитнес-клубов DDX fitness об открытии ее филиала на месте мультиплекса.

Как сообщили «Ъ-Прикамье» вчера в DDX fitness, информации об открытии фитнес-клуба в Перми в данный момент нет. В пресс-службе «Киномакса» на запрос о закрытии кинотеатра к моменту публикации не ответили.

Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев заметил, что площади «Киномакса» изначально проектировались под кинотеатр: «Это помещение было давно выставлено на продажу, но, я так понимаю, всех покупателей останавливала особенность планировки, перепрофилировать его под другой вид деятельности крайне сложно». Реконструкция этих площадей может стоить «колоссальных затрат». Эксперт полагает, что в помещениях «Киномакса» можно обустроить небольшой зал или зоны для театров, стендапа или концертов. При этом стоит помнить опыт двух лет пандемии, когда из-за «ковидных» ограничений вести концертную деятельность было нельзя. «Зону торговли на месте кинотеатра организовать будет технически сложно. Для размещения фудкорта нужна свободная планировка. Надо смотреть, какие затраты понадобятся на реконструкцию этих площадей, чтобы сделать зону свободной»,— прокомментировал гендиректор АН «Респект».

Управляющий сетью фитнес-клубов Energy Fitness Александр Шевченко считает, что перепрофилировать помещения в ТЦ под фитнес-центр несложно: спортклубы нередко размещаются в торговых центрах. Стоимость перепланировки будет зависеть от сегмента, в котором работает спортклуб. Потолки должны иметь такую высоту, чтобы «не давить» на посетителей во время занятий. В той части помещений, где будут душевые, надо провести сети водоснабжения. По мнению Александра Шевченко, правильнее открывать новый фитнес-клуб в сентябре, в начале сезона, когда растет посещаемость спортивных тренировок.

По мнению директора ГК «Панорама» (имеет опыт перепрофилирования кинотеатра «Триумф») Станислава Мухутдинова, использовать помещения кинотеатра можно по-разному. «Сейчас на рынке профицит торговых площадей, так как во многих ТЦ помещения пустуют из-за ухода иностранных брендов,— замечает Станислав Мухутдинов.— В случае закрытия кинотеатра надо ориентироваться на наиболее востребованные форматы. При достаточном инвестировании помещения кинотеатра можно переделать во что угодно, возможна трансформация в иные развлекательные форматы».

Евгения Ахмедова