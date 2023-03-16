В Пензенском госуниверситете опровергли информацию о вручении повесток вместе с дипломами студентам

Ректор Пензенского государственного университета (ПГУ) Александр Гуляков опроверг информацию о том, что выпускники ПГУ вместе с дипломами будут получать повестки в военный комиссариат. Информация появилась на сайте университета.

В сообщении, опубликованном ПГУ, говорится, что сведения о том, что прошедшие обучение по программам офицеров и солдат запаса в военном учебном центре вуза студенты должны отправиться в военкомат для постановки на воинский учет, не соответствуют действительности.

«Подобные сообщения дестабилизируют наших студентов, но им переживать не за чем. Таких планов не было и не будет»,— заявил господин Гуляков.

Сегодня, 16 марта, военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков заявил, что студентам ПГУ будут вручать повестки вместе с дипломами. Ранее в пензенском областном военном комиссариате говорили, что начали рассылать повестки военнослужащим запаса, для того чтобы они прибыли на шестидневные сборы. Прошедшие военную кафедру считаются военнослужащими запаса.

Сергей Петунин, Саратов