Студентам Пензенского госуниверситета будут выдавать повестки вместе с дипломами

Студенты Пензенского государственного университета будут получать повестки о необходимости прибыть в военкомат одновременно с дипломами об окончании обучения. Об этом на брифинге сообщил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

«На учете стоят те лица от 18 до 27 лет, которые или прошли призыв, или те, кто не прошел, но они проходят обучение. И на сборы те, кто не прошел службу по призыву, они не привлекаются. У них нет военно-учетной специальности. Кто не служил, тот не привлекается на сборы. Если прошел военную кафедру, то считается, что прошел службу по призыву. Получил военно-учетную специальность. Если студент проходит очную форму обучения, он не подлежит призыву на сборы»,— сказал господин Сурков (цитата по «Столица.58»).

Областной военком уточнил, что пока такая договоренность есть только с Пензенским госуниверситетом.

Ранее в пензенском областном военном комиссариате говорили, что начали рассылать повестки военнослужащим запаса, для того чтобы они прибыли на шестидневные сборы.

Сергей Петунин, Саратов